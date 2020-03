Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Zwischen Heimatpaket und Küchenkampf

Die neue Einigkeit im Thüringer Landtag bescherte der Redaktion eine Reihe von Presseerklärungen zu ein und demselben Thema: dem Investitionspaket für Thüringens Städte, Gemeinden und Kreise. Dabei war der Landtagsabgeordnete Lutz Liebscher (SPD) der Schnellste und somit Ausgeschlafenste, der neue CDU-Fraktionschef Mario Voigt der Originellste, sprach er doch gar forsch und politisch vereinnahmend von einem „CDU-Heimatpaket“. Erstmals seit der Wahl stimmte die Union gemeinsam mit Linke, SPD und Grüne, weshalb sich auch CDU-Stadtrat Bastian Stein freute: So funktioniert konstruktive Opposition. Der Erfolg hat viele Väter. Oder Mütter, um an den Frauentag am Sonntag zu erinnern. Die Jahre kommen und gehen, viele Kernforderungen bleiben, gleicher Lohn für gleiche Arbeit zum Beispiel. So lädt das Frauenstreikbündnis am Sonntag auch zu einer kämpferischen Mittagspause ein, während viele Frauen daheim mit den Klößen kämpfen.

Schützt der Konsum von Knoblauch vor einer Infektion durch den Coronavirus? Die Stadt Jena informiert auf ihrer Homepage über Mythen und Fakten, weil das Internet Kurzweil bietet, aber nicht immer die Wahrheit liefert. Acht Knoblauchzehen auf sieben Tassen Wasser helfen gegen eine Infektion: Im Netz kursieren solche und ähnliche Rezepte. Ein Wahnsinn. Und doch sind Spaghetti aglio e olio fast nicht zu toppen.

Keine Mär ist, dass Frauen durch den Virus weniger gefährdet sind als Männer. Ein Grund soll das weibliche Immunsystem sein, das Forscher generell stärker einstufen als das von Männern. Gilt übrigens auch für die politische Immunität, haben doch zur Landtagswahl in Thüringen deutlich mehr Männer als Frauen rechts von der CDU ihr Kreuz gemacht.

Freuen wir uns auf das Wochenende: Keine Veranstaltung fällt aus, es ist politisch, musikalisch, cineastisch oder sportlich. Und selbst eine Niederlage des FCC gegen die Löwen wird uns die Stimmung nicht vermiesen. Ein guter Tag, um mal wieder „Virus“ von Björk zu hören.