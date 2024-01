Meinung: Alle Gute und so weiter!

Über Tabula rasa und andere Neujahrsbräuche

Jetzt sind wir schon wieder mittendrin im neuen Jahr, und im gesellschaftlichen Leben stellt sich täglich diese Frage: Wie lange tun wir das? Also an den Anfang jedweder Kommunikation die besten Wünsche fürs neue Jahr stellen?

Im Prinzip wären Neujahrswünsche in einer internationalen Stadt wie Jena bis in den Februar möglich. Denn es ist immer damit zu rechnen, dass ein Gegenüber chinesisch-vietnamesische Wurzeln hat, bei denen das Neujahrsfest bekanntermaßen erst im Februar ansteht. Andere Leute sieht man so selten, dass es sich anbietet, alles Gute für die nächste Dekade zu wünschen.

Eine schöne Neujahrstradition ist es im Übrigen, mal Tabula rasa am Schwarzen Brett zu machen. Gemeint sind jene Aushänge im öffentlichen Raum, wo von „WG gesucht“ bis „20 Euro für die Teilnahme an einer Studie über Körpergeruch“ ganzjährige die interessantesten Offerten aushängen. Am Ernst-Abbe-Platz waren die Bretter am Dienstag jedenfalls blitzblank abgeräumt, so wie es nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Da hätte man ganz viele Neujahrswünsche dranhängen können.