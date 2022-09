Meinung: Ankunft mit Provinzflair

Über den „Mobilitätsverknüpfungspunkt“

Wenn Zeiss seinen neuen Sitz auf dem ehemaligen Schott-Gelände bezogen hat, könnte sich per Zug anreisenden Geschäftspartnern am Westbahnhof folgendes Bild ergeben: Auf der einen Seite der moderne Bau eines weltweit agierenden Konzerns, auf der anderen ein Bahnhofsgelände, das nicht so recht zur Lichtstadt Jena passen will, sondern eher an eine Provinz-Station erinnert, deren florierende Zeiten schon lange vorbei sind.

Denn wenn der „Mobilitätsverknüpfungspunkt“ halbwegs zeitgleich im Rennen mit dem Zeiss-Neubau ins Ziel kommen soll, muss vom Konzept bis zum ersten Spatenstich ein Zwischensprint eingelegt werden. Ob dieses Tempo möglich ist, scheint nach der jüngsten Stadtratssitzung mehr als fraglich.

Immerhin ist die Stadt auf der richtigen Strecke. Bahn, Bus, Rad, Taxi und Car-Sharing gebündelt an einem Platz – das lässt die Herzen aller Fans des öffentlichen Personennahverkehrs höher schlagen. Führt dann noch eine Straßenbahnlinie von der Innenstadt via Magdelstieg zum Beutenberg-Campus, können sich Pendler und Touristen auf dem Weg vom und zum Westbahnhof tatsächlich wie in einer kleinen Großstadt fühlen, als die sich Jena gerne sieht.

Vielleicht lassen sich von dem Streben, das Provinz- in Großstadtflair zu verwandeln, auch der Freistaat Thüringen und die Deutsche Bahn anstecken. Denn ein „Mobilitätsverknüpfungspunkt“ wäre doch nur fertig, wenn die Züge in einer engeren Taktung fahren, als sie das heute tun – und auch deutlich häufiger über Göttingen oder Glauchau hinaus fahren.