Meinung: Arm und nicht sexy genug

über Politiker mit Spendierhosen

Ja, 250.000 Euro alle zwei Monate, das ist eine Stange Geld: Der OB hebt bei den Corona-Tests schon deshalb die Hände. Dafür sei kein Geld da.

Dem scheinen auch die Fraktionen im Stadtrat folgen zu können, denn am kommenden Mittwoch findet sich dazu kein Antrag auf der Tagesordnung. Alle wissen um den Ernst der Lage, zumal die Kommunalaufsicht zwar den Doppelhaushalt genehmigt hat, aber sich sehr genau die Situation bei den Eigenbetrieben KSJ und KIJ angeschaut und mit Auflagen eingegriffen hat.

Aber kennen wirklich alle Fraktionen den Ernst der Lage?

Die Bündnisgrünen wollen Geld ausgeben und machen sich für ein großes Fahrradparkhaus oder mehrere kleine Parkhäuser stark. Und die SPD will, dass neue Outdoor-Sportanlagen geplant werden. Dabei geht es nicht nur um die Investitionssumme, sondern auch Folgekosten. Auch wenn die Stadträte mit den Sommerferien eine stadtpolitische Pause einlegten, passen die Spendierhosen offenbar immer noch.

Wir sind neugierig, was noch folgen wird. Ein kostenloses Angebot für den Nahverkehr? Wer in Jenas Partnerstadt Erlangen ab dem 1. Januar 2022 in der Innenstadt in einen Bus einsteigt, fährt innerhalb dieser „Innenstadtzone“ kostenlos. Vielleicht ist Jena bald arm. Aber sexy ist die Stadt noch lange nicht.