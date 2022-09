Meinung: Attacken auf die Denk-Blase

Über das Tröstliche des Lesens

In diesen Tagen braucht’s Trost im Gespräch. – Weil Gespräche bei verschiedenen Auffassungen rares Gut sind, wie etwa der Graffiti-Anschlag von Impf-Befürwortern auf das Haus eines Impf-Skeptikers in Jena zeigte. – Weil laut „Spiegel“ ein gutes Drittel der Deutschen sich sperrt gegen jeglichen Nachrichten-Konsum. Gehen viele von ihnen zur Demo gegen deutsche Energiekrisen-Politik, ohne die Neuigkeiten des Putin-Faschismus zu kennen?

Katja Müller, Leiterin der Abbebücherei, kann Trost im Gespräch geben: Nicht nur, dass ihr „Geschäft“ keineswegs kriselt, zumal sich Leute bei knapper Kasse jetzt eher überlegen, ob sie sich das Buch nicht lieber ausborgen, statt es zu kaufen. Sie wirbt überdies, das Buch-Kaufen nicht sein zu lassen. Habe man ein Buch im Regal, erinnere man sich anders an den Inhalt. „Ich vergesse Bücher, die ich nicht mehr sehe“, sagt sie. Ob so oder so ist das Lesen also eine gute Basis für die sympathische Unart, kluge Gedanken mit missionarischem Eifer zu verbreiten. Das sind Attacken auf die Denk-Blasen, mögen wir auch ziemlich faul sein, aus diesen Blasen herauszukommen.