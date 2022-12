Meinung: Aufgeschreckte Gaskundin

Über Deckel und Bremse bei den Stadtwerken

Die telefonische Erreichbarkeit galt früher als der Gradmesser für die Seriosität eines Energieversorgers. Eine Leserin machte sich deswegen zuletzt enorme Sorgen um unsere Stadtwerke. Über Tage bekam sie da niemand an die Strippe. Die Hotline ist offenbar total überlastet.

Am Montagnachmittag nahm endlich jemand ab, was so viel Freude bei der Kundin auslöste, dass sie sofort die Presse informierte. Sie wollte nämlich wissen, warum ihr Abschlag im Herbst gestiegen ist, obwohl die Preiserhöhung doch erst ab Januar gilt. Antwort: Das hat etwas mit der Gas-Umlagen-Erhöhung zu tun, die kurz vor dem Start von der Bundesregierung wieder zurückgenommen wurde. Beim Gaspreisdeckel geht es ebenso holprig zu. Erst im März sollen Kunden Geld zurückbekommen, das sie im Januar zu viel bezahlt haben. Außerdem wurde die Mehrwertsteuer auf Gas reduziert, so dass bei Vertragslaufzeiten bis 2023 der Preis sogar sinken kann. Umlage-Anpassungen gibt es noch dazu.

Unterm Strich lässt sich sagen: Das Ganze versteht kein Mensch mehr; Kunden sind aufgeschreckt. Die Damen und Herren im Kundenservice können einem leidtun.