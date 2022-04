Meinung: Berufen zur Gemeinschaft

Wort zum Sonntag

„Wo die Bedürfnisse der Welt mit deinen Talenten zusammentreffen, dort liegt deine Berufung,“ so Aristoteles.

Berufung ist ein großes Wort, das uns Menschen häufig begegnen kann: auf der Suche nach Lebenssinn, im Anblick der Nöte dieser Welt, vor großen Lebensentscheidungen oder beim Bemühen um ein gutes Leben. Oft verstehen wir Berufung als eine Lebensaufgabe, die uns Sinn und den Menschen um uns einen Mehrwert gibt. Einen Auftrag, der uns an einen Platz stellt, an dem wir genau richtig sind, weil wir sehen, wie unsere Begabungen und unsere Arbeit den Nöten der Welt Abhilfe schaffen. Berufung als Dienst und Aufgabe.

Das ist ein Aspekt, der in meinem Leben immer wieder großen Raum einnimmt. Als engagierter und begeisterungsfähiger Mensch fällt es mir damit leicht, diesen Aspekt von Berufung zu verstehen. Doch manchmal vergesse ich dabei, dass der Begriff „Berufung“ einen Rufenden voraussetzt. Niemand kann sich selbst berufen, sondern wird von Gott gerufen, beim Namen genannt (vgl. Jesaja 43, 1).

An dem Ruf beim Namen wird deutlich: Es geht um mehr als die Arbeitskraft eines Menschen. Es geht Gott um den ganzen Menschen.

Im Alten Testament beruft Gott Menschen zu Propheten, Priestern und Königen, also zu weltlichen und geistlichen Leitern Israels, die in enger Gemeinschaft mit ihm leben sollen. Im Neuen Testament beruft Jesus seine Jünger, gemeinsam mit ihm Gottes gute Botschaft und Liebe weiterzugeben. Dieser Aspekt der Gemeinschaft ist aber in beiden Fällen untrennbar verbunden mit dem Auftrag, den die Berufenen erhalten. Erst nachdem die Jünger Jesu einige Zeit mit ihm unterwegs waren, sendete er sie aus, um zu predigen und Kranke zu heilen (vgl. Lukas 9,1-6).

Bevor Jesus diese Erde verlässt, gibt er ihnen noch einmal den Auftrag, seine Liebe und seine gute Friedensbotschaft allen Menschen zu erzählen (vgl. Matthäus 28, 16-20) – ein Auftrag, der bis in unsere Zeit dauert. Mit dem Auftrag hallt auch Gottes Ruf in die Gemeinschaft mit ihm bis in unsere Zeit. Sicher haben wir auf andere Weise Gemeinschaft mit Gott als der leibliche Jesus mit seinen Jüngern. Aber nach wie vor empfangen die Boten seiner Liebe zunächst selbst diese Liebe – in der Gemeinschaft mit ihm. Insofern gilt: Wer zum Dienst berufen ist, der ist auch zur Gemeinschaft mit Gott berufen. Die Rückbesinnung auf die Gemeinschaft mit dem Rufenden belebt auch meine Berufung immer wieder neu.