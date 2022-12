Meinung: Bloß keine Panik

Zur Gelassenheit der Wahlkampfstrategen

Mit mathematischem Schabernack hat eine Leserin die Panikmache des Zeitgeistes zugespitzt: Von wegen Minusgrade und Gasmangel. Törrööö: Das sei jetzt innerhalb der vergangenen beiden Jahre der drittkälteste Winter, der kalendarisch am 21. Dezember beginne. Ach, wie gut tut da die Gelassenheit der Jenaer Parteien. OB-Wahl im Jahr 2024? – Also 2023 rasch Kandidaten aufstellen, um ordentlich wahlkämpfen zu können? Denkste! Allein Amtsinhaber Thomas Nitzsche scheint bisher bereit, die Schecke zu satteln. Alle anderen üben sich in der Entdeckung der Langsamkeit. Ja, Linken-Chef Jens Thomas liebäugelt zunächst mit Infos, dass die OB-Wahl 2024 erst im Juni stattfinden könnte. So verschöbe sich der richtig harte Straßen-Wahlkampf kurz vor Urnengang etwas nach hinten im Vergleich zum letzten Mal. Dazumal habe es im März noch mal minus zehn Grad gesetzt, so dass die Kabelbinder der Plakate zerborsten seien. Quasi der kälteste Wahlkampf-März seit Wetteraufzeichnungsbeginn. Klar, froststeife Finger können nicht gut sein für die Pappplakatkameradschaft.