Meinung: Bösewichter und Stehlgut

Was wir aus Polizeiberichten lernen können? Neue Wörter zum Beispiel. Oder besser: Mir nicht bekannte Wörter. Das liegt daran, dass diese Berichte manchmal in Behördendeutsch verfasst werden. Autos werden zum Beispiel abgeparkt. Und Feststellungen werden gemacht.

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage tauchte das Wort Stehlgut auf. Beute, Diebesgut, vielleicht auch heiße Ware, aber Stehlgut? Ein Wort, das der Duden nicht kennt, weshalb Polizisten mal wieder mehr wissen als Germanisten.

Manchmal wissen aber Polizisten durchaus von cleveren Bösewichtern zu berichten. Das Stehlgut in diesem Fall: ein Fahrrad ohne Vorderrad und ein Vorderrad ohne Fahrrad. Die Tat muss sich am vergangenen Wochenende am Westbahnhof ereignet haben und hat offenbar etwas mit der Art und Weise zu tun, wie die Fahrräder abgeschlossen wurden. In einem Fall wurde nämlich vom Rad nur das Vorderrad gestohlen. Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass das daneben stehende Fahrrad – bis auf das gesicherte Vorderrad – komplett fehlte. „Ein Zusammenhang beider Taten ist nicht ausgeschlossen“, heißt es folgerichtig. Und natürlich hofft die Jenaer Polizei auf Hinweise über den Verbleib der Stehlgüter. Wer den Bösewicht gesehen hat, sollte einfach mal die 03641/ 810 anrufen.