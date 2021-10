Meinung: Corona und Camembert

Vorteile der Heimarbeit

Ich bin gerade per se verdächtig: Ein leichter Schnupfen, Husten. Und wenn das in einem der voll besetzten Züge zwischen Jena und Weimar ruchbar wird, ziehe ich die Blicke auf mich. Als ob mir das nicht reichen würde, belästige ich die Menschen auch noch olfaktorisch: Ein Camembert, der weit nach seinem Verfallsdatum jene Würze erreicht, die diesseits und jenseits des Rheins unterschiedlich wahrgenommen wird, ziert das Brot in meiner Frühstücksbox. Da helfen selbst angeblich luftdichte Plastebüchsen nichts. Das Arbeiten im Homeoffice schützt also. Mein Gegenüber und mich.

Das ist offenbar auch bitter nötig. Nicht nur wegen des Camemberts, sondern wegen Corona. Die Zahlen schnellen in die Höhe, und über das Für und Wider von Impfungen wird immer noch gestritten, manchmal auch in dieser Redaktion. Schon längst wird im Gesundheitsamt der Stadt am Limit gearbeitet. 5G? Nein. Die Menschen diskutieren nicht über Mobilfunkstandards, sondern über 3G: geimpft, genesen, getestet. Regeln also, die jetzt auch für nicht-öffentliche Veranstaltungen im privaten Bereich gelten. Doch machen wir uns nichts vor: Kontrollieren lässt sich das Einhalten dieser Regeln nicht.

Tausendjährige Eier übrigens gehören zu den berüchtigtsten chinesischen Delikatessen und dort zu einem ganz normalen Frühstück. Olfaktorisch sind die Herausforderungen weitaus größer als bei einem Camembert. Ich weiß auch nicht, ob die Herren Wen (Bürgermeister) und Ye (Bezirksdirektor) Tausendjährige Eier mögen. Wir begegnen ihnen am kommenden Mittwoch beim „Panyu-Jena-Tag“, dessen Eröffnung angesichts der Zeitverschiebung um 8 Uhr stattfindet. Virtuell wohlgemerkt, weshalb Gerüche keine Rolle spielen.