Meinung: Das Haar in der Suppe

Über Barbiere, Meister, Handwerk und Männer

Barbershops sind neue Horte der Männlichkeit. Hier kann man sich in Ruhe die Haare aus den Ohren brennen lassen und Gespräche führen, bei denen Gendern unnötig ist. Auch in Jena boomen die Shops. Allein Familie Jetto hat hier vier Barbershops eröffnet, außerdem auch in Weißenfels, Zeitz und Naumburg – plus ein fahrendes Friseur-Mobil. Es läuft, könnte man sagen.

Doch so manch Jenaer Friseur rauft sich die Haare. Es sei ein schwieriges Thema, doch es müsse auch angesprochen werden, findet Sven Heubel, der Obermeister der Innung des Friseur- und Kosmetikerhandwerks Jena/Saale-Holzland-Kreis. Das Problem ist bekannt: Nur wenn ein Friseurmeister das Geschäft führe, dürfe auch das Haupthaar in Form gebracht werden, so Heubel. Ansonsten ist an der Brillenkante Schluss. Oft gebe es in den Barbershops jedoch keine Meister – Meisterinnen fallen ja ohnehin weg. Dennoch machen die Barbiere beim Bart nicht Halt.

Wie es sich in den Jenaer Barbershops verhält, wurde auf Anfrage gestern nicht beantwortet. Rechtlich aber seien die Shops oft abgesichert, weiß Sven Heubel, und kritisiert, dass wohl einige Friseurmeister ihren Titel „hergeben“. Eigentlich müsse das Gewerbeamt und der Zoll kontrollieren, das sei aber in der Praxis kaum umsetzbar. Klingt nach einem Haar in der Suppe.

Männer, die sich günstig das Kopfhaar stylen oder den Bart trimmen lassen wollen, sind in den Barbershops also willkommen – und der Handwerksinnung bleibt nichts übrig, als Kopf und Haupthaar zu schütteln. Doch sicher gibt es auch Barbiere, die ihr Handwerk gar meisterlich beherrschen – nur nicht pauschalisieren! Eine Kollegin findet allerdings, die typische Barbier-Frisur erkenne man gleich. – Eine Pauschal-Frisur? Hier käme es auf einen Test an.