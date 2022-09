Meinung: Das ist ja wie in Hollywood!

Über ein Problem im Fernwärme-Nordstream

In Zeiten wie diesen löst es gewisse Beunruhigung aus, wenn plötzlich kein warmes Wasser mehr aus dem Hahn kommt. Dabei bestand am Wochenende für Fernwärmekunden im Jenaer Norden wirklich kein Grund zur Sorge. Putin steckte jedenfalls nicht hinter dem Lieferstopp. Die Stadtwerke mussten planmäßig eine Fernwärmestation im Damenviertel reparieren, weshalb der Nordstream unterbrochen war. Nicht alle Bürger hatten die Zeitung oder Aushänge gelesen; sie wurden eiskalt überrascht. Und das am Wochenende, dessen zweiter Tag lange Zeit als Hauptbadetag galt. Aber neuerdings duschen viele Leute sowieso nur noch. In einer Klatschzeitschrift war sogar zu lesen, dass „Non Bathing“ (Nicht-Baden) in Hollywood ein Trend ist. Stars wie Brad Pitt, Jennifer Aniston oder Julia Roberts würden nur noch einmal pro Woche duschen, um Wasser zu sparen. Duschen sei sowieso überbewertet.

Noch mehr Wasser spart übrigens, wer sich in den Regen stellt, wie es ein Besucher beim Wenigenjenaer Sommerfest beim Platzregen anregte. Der Mann nannte es „Probeduschen für die Energiekrise“.