Meinung: Demokratie? Selber machen!

über direkte Demokratie

Auf „die da oben“ zu schimpfen, wenn in der Stadt oder Gemeinde etwas nicht funktioniert, ist einfach. Oft bleibt die Kritik aber sehr pauschal, weil zwischen unten und oben ziemlich viel Luft ist und zwischen dem Volk und den Volksvertretern meist viele Kilometer liegen. Das ist nicht nur ein Problem von Bundes- oder Landespolitik. Auch in der Kommunalpolitik liegen oft weite Distanzen zwischen „denen da oben“ und „denen da unten“. Das zeigt sich zum Beispiel daran, wie viele Bürger an einer Gemeinderats- oder Stadtratssitzung als interessierte Gäste teilnehmen. In Dornburg-Camburg etwa reicht meist eine Hand aus, sie zu zählen. In Jena sind die Besucherstühle oft gut besetzt, wenn der Stadtrat tagt. Zudem kann man die Debatten im Lokalfernsehen verfolgen. Und jeder Ortsteil der Stadt hat einen eigenen Ortsteil-Rat und -Bürgermeister, die die Interessen der Menschen in den kleinen Vororten oder Stadtteilen im Stadtparlament direkt vertreten. In den Kleinstädten auf dem Land ist das noch längst nicht überall der Fall. In Dornburg-Camburg beispielsweise, einer Stadt mit 13 Ortsteilen, haben vier noch keine lokalen Vertretungen. Darunter auch Camburg, der mit gut 3500 Einwohnern größte Ortsteil der Stadt. Doch das soll sich bald ändern. Hoffentlich nutzen die Camburger die Chance, die die Demokratie ihnen bietet.