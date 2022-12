Meinung: Der Sommer im Dezember

Über eine Überraschung am Nikolaus-Tag

Da erliegen wir im Dezember fast dem November-Blues und prompt kommt die Kulturarena pünktlich zum Nikolaus-Tag mit einen Überraschung daher: Wanda, Hubert von Goisern und die Antilopen Gang treten im kommenden Jahr auf. Fast wichtiger als die ersten Namen ist doch der Hinweis auf den Sommer, der zumindest sechs Wochen lang hörbar ist und der die Stadt verwandelt. Schon der Soundcheck am Nachmittag avanciert zu einem kleinen Höhepunkt, zu einem Gruß aus der Küche: In der Redaktion, einen Steinwurf vom Arena-Rund entfernt, beginnt dann das große Zucken.

Dass unter den Künstlern gleich zwei Formationen aus Österreich kommen, ist fast ein wenig schade: Den Nino aus Wien hätte ich zu gerne einmal in der Arena erlebt. Wer mit einem herzhaften „Du Oasch!“ im Jahr 2009 seine Karriere startet, der müsste auch mal in Jena spielen. Rotzige, düstere, traurige und doch immer liebevolle Texte kennzeichnen den Liedermacher, der dann „Wienerlied, Britpop, Indierock und Folksong“ in einem ist (laut.de). Und auch wenn in Österreich der Witz wortwörtlich im Grabe liegt, treibt er einem vor Lachen und Rührung die Tränen in die Augen. Wer schafft das schon?