Meinung: Die Bürger nass machen!

Über Jenaer Hitzepläne mitten im Winter

Der lange Beratungsvorlauf führt im Jenaer Stadtrat immer wieder zu den schönsten Wetterkapriolen. So soll heute und morgen, an den bisher eisigsten Tagen dieses Winters, über Wasserzerstäuber für heiße Tage im öffentlichen Raum geredet werden. Das könnten an Orten mit vielen Fußgängern auch Nebelduschen, Nebelstelen oder Bodenfontänen sein, eben alles, was die Bürger nass macht und abkühlt. Einen zweiten sommerlicher Beschlussantrag gibt es zur besseren Bewässerung von Sportplätzen im Sommer. Dieses Jahr gab es monatelange Platzsperren, weil es an Bewässerung fehlte oder vorhandene Quellen nicht genutzt werden durften.

Hoffen wir mal, dass hier nicht der Plan dahinter steckt, durch die Themenplatzierung zur Unzeit die Bereitschaft zu senken, mit Kosten verbundene Entscheidungen zu treffen. Wobei, so teuer ist das auch nicht. Ein Wasserzerstäuber ist viel billiger als eine Schneekanone auf der Schlittenwiese. Und die Melioration eines Fußballplatzes immer noch billiger als die Rasenheizung im Stadion. Von den dicken Investitionsvorhaben im Stadthaushalt mal ganz zu schweigen.