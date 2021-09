Meinung: E-Bike darf auch schnurren

Ein letzter Aufruf zum Stadtradeln

Die Teilnehmer des Stadtradelns 2021 biegen auf die Zielgerade ein. Und einmal mehr zeigt sich, Jenaer Schüler gehören zu den ganz großen Leistungsträgern des Wettbewerbes. So gehören nach aktuellem Stand mit Otto-Schott- und Angergymnasium zwei Schulen zum Spitzen-Trio, außerdem die Stadtwerke. Jeweils etwa 7000 Kilometer haben die Teams auf dem Tacho, da werden sich die Verfolger wie die Stadtverwaltung (900 Kilometer gestern) strecken müssen.

Wie aus der Wettbewerbszentrale zu erfahren war, können sich Teilnehmer jetzt noch anmelden. Dabei sind auch Radler zugelassen, die sich elektrisch bis 25 km/h helfen lassen. Eine Leserin fürchtete hier nämlich Wettbewerbsverzerrungen. Aber davon kann keine Rede sein, denn so ein Pedelec produziert immer noch viel, viel weniger Kohlendioxid als das sparsamste Auto. Wobei an dieser Stelle und in Zeiten wie diesen niemand ausgegrenzt werden soll. Nicht jeder kann mit dem Rad auf Arbeit oder die Kinder zur Schule fahren. Und auch andere Gründe sind erlaubt: Der neueste Bugatti Chiron mit seinen 1500 PS aus 16 Zylindern schnurrt auf der Stadtrodaer Straße bestimmt wie ein Kätzchen.

