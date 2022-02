Meinung: Ein Abo auf den Gegensatz

über den Antagonismus in der Stadt

Yin und Yang? Sicherlich nicht. Die Begriffe sind nämlich aufeinander bezogen, bekämpfen sich also nicht, sondern ergänzen sich vielmehr. Das kann man natürlich nicht von jenen Menschen sagen, die Montag für Montag in der Innenstadt unterwegs sind. Aber irgendwie hat die Stadt ein Abo für polar einander entgegengesetzte Haltungen: Sie muss zum Beispiel nur mit dem Wort „Lebensgefahr“ auf Twitter vor dem Betreten des Paradies-Parks warnen und schon kann man sich sicher sein, am Samstag bei Sonnenschein die Menschen beim Spazierengehen beobachten zu können. Die Absperr-Baken lassen sich in der Tat mühelos überwinden. Und wer schaut schon in den sozialen Medien nach, bevor er ins Freie geht und die Natur genießt.

Jena, ein Top-Standort für Gründer, zumindest in den neuen Ländern. Die Ergebnisse einer Untersuchung dürften den Wirtschaftsförderern und Stadtoberen runter gehen wie Öl . Im Juni kommt die bundesweite Recht-auf-Stadt-Bewegung nach Jena und tagt im Kassablanca. Was lesen wir auf deren Homepage? Mit einem FDP-Bürgermeister an der Spitze des Stadtrats sei die Saalestadt ein Paradebeispiel unternehmerischer Stadtentwicklung: Für Investoren werde der rote Teppich ausgerollt, während Geringverdienende und Soziokultur verdrängt würden.