Meinung: Ein irrer Duft nach Diesel

Was soll man zu dieser Woche noch sagen? Ab Montag heißt es also wieder, alle Kontakte zu reduzieren. Nichts da mit: rettet den Zapfhahn, rettet den Muskelkater oder rettet den Ohrwurm! Dabei hatte die Stadt gerade erst auf riesigen Plakatwänden dafür geworben, genau dies zu tun. Die Leute sollten wieder in Gasthäuser, in Fitnessstudios oder zur Philharmonie gehen. Mit Abstand und Hygienekonzept hätte alles gut werden können. Jena war vorbereitet, und jetzt wird dennoch jedes Haus von Land und Bund geschlossen. Die Bürger können den zapfenden Wirt jedenfalls nicht mehr retten. Das muss nun die Politik tun mit Steuergeldern. Ein schönes Besäufnis.

Okay, das Leben ist gefährlich. Diesen Eindruck hatten diese Woche Bewohner der Dammstraße, nachdem die Umbaupläne für die Wohngebietsstraße in der Zeitung standen. „Wenn ich dann unsere Haustüre öffne, stehe ich direkt auf der Fahrstraße“, so interpretierte Leser Lutz Müller die angestrebte Mischverkehrsfläche. Das funktioniert nicht, weil die Straße eine gut frequentierte Einflugschneise für Kinderkrippen, Kindergärten und mehrere Schulen ist, sagt er. Die Straße brauche Gehbahnen, und ihre Ertüchtigung dürfe keine 1,2 Millionen Euro kosten. Wie viel dann? Bevor die Friedensfahrt mit ihren Radsportlern in den 60er Jahren durch die Dammstraße rollte, hat man kurzerhand Braunkohlenasphalt aufgetragen.

In dieser Woche standen viele Elektro-Pkw bei einer sehenswerten Fahrzeugschau auf dem Eichplatz. Wir gingen der Leserfrage nach, warum der Eichplatz dennoch so stark nach Diesel riecht? Antwort: Es muss an den Generatoren gelegen haben, die eigenen Strom für die Zelte produzierten. Das ist ja mal ‘ne Energiewende!

Süßes oder Saures? Gar nicht so viel anders als vor Corona laufen diesen Sonnabend Halloween-Klingelpartys ab. Masken wurden da immer schon getragen. Und aus ihren Klassenzimmern sind Kinder Zugluft gewöhnt. Nur die Bonbon-Übergabe muss anders – nämlich mit Abstand geschehen. Kamellen lassen sich werfen, so wie es zuletzt Ende Februar beim Winzerlaer Faschingsumzug mit mehr als 500 Leuten aus mindestens 400 Haushalten zu sehen. Das waren noch (angstfreie) Zeiten.