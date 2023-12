Meinung: Ein Smiley grüßt am Himmel

Über den Start des Böllerverkaufs in Jena

In Jena hat am Donnerstag der Böllerverkauf begonnen. Es steht zu befürchten, dass es in diesem Jahr bei uns besonders rumst. Denn offensichtlich schafft die pyrotechnische Industrie, was anderen Branchen unmöglich gemacht wird: Auch mal die Preise zu senken!

Das Fachpublikum hatte bereits vor Weihnachten durch Prospekte in den Hausbriefkästen alle nötigen Informationen erhalten. Viele lasen in neuer Gewohnheit zuerst das Kleingedruckte: „Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmengen bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein!“ Also stürmten die ersten Kunden bereits bei Öffnung der Supermärkte in die Läden.

Äußerst kreativ sind die Hersteller bei den Produktnamen. Silvester mit dem Raketensortiment „World-Champignon“ oder einem „Gold-Regen“ zu feiern, weckt Vorfreude. Zu den Neuheiten gehört das 12-teilige Sortiment „Rocket Clash“, das unter großem Getöse lächelnde Gesichter in den Himmel zeichnet! Ob Smileys beruhigend auf die Nachbarschaft und die zuletzt etwas angespannte Stadtgesellschaft wirken, wird sich 2024 zeigen.