Meinung: Eine bisschen wie im Kaffeesatz lesen

Eine andere Form der Kaffeesatzleserei? Die Videobotschaften des Oberbürgermeisters. Zumindest dann, wenn sie als Neujahrsgruß die Welt beglücken. Für Thomas Nitzsche war es vor einem Jahr eine Premiere, im OB-Büro Rück- und Ausblick halten zu dürfen. Nicht alles löste sich in Schall und Rauch auf. Aber manches Versprechen war dann doch eher wie ein guter Vorsatz mit einer geringen Halbwertzeit. Zum Beispiel die Ankündigung, die Sitzungen des Stadtrates in Gebärdensprache zu übersetzen; oder dass es weitere Pocket-Parks geben werde; oder dass ein Investor für den Eichplatz den Zuschlag bekommen hätte; von einer fertigen Kulturkonzeption ganz zu schweigen; oder einem sichtbaren Fortschritt auf dem Inselplatz. Aber seien wir nicht so beckmesserisch. Manches erfüllte sich auch, wenngleich es in eine andere Richtung ging als vielleicht vom OB erhofft: das Bachstraßenareal, das ein Wissenschaftscampus werden soll, ist ein Beispiel dafür.

Und 2020? Bleigießen wird uns heute nicht aus der Patsche helfen. Wie schön wäre es doch, wenn sich im kalten Wasser die künftige Bebauung des Eichplatzes erkennen ließe. Die Sets gibt es allerdings nicht mehr, da die EU neue Grenzwerte für Blei in den Produkten festlegte. So bleibt Wachs- und Zinngießen. Oder die diesjährige Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters.