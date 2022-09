Meinung: Eine Krise jagt die nächste

Über die vielen Kämpfe der Landwirte

Man könnte im Bild bleiben: Die Bauern kämpfen an vielen Fronten, die Ernteschlacht zum Beispiel ist geschlagen. Und wieder einmal dürfte das Ergebnis angesichts eines trockenen Sommers manche Hoffnung zerplatzen lassen. Die Folgen der Klimakrise sind mittlerweile nicht die einzige Sorge, die Landwirte umtreibt. Neben der lang anhaltenden Trockenheit hat auch die durch die russische Invasion in der Ukraine hervorgerufene Energiekrise die Genossenschaften längst erreicht: Sie sind als energieintensive Unternehmen zum Beispiel direkt betroffen, leiden aber auch an den Folgen, wenn wichtige Zulieferer ins Stolpern geraten: Düngemittel werden knapp, aber auch das Entstickungsmittel Ad Blue, das für die Dieselfahrzeuge gebraucht wird. Die Corona-Folgen wirken immer noch nach. Und dann kommen noch die Unwägbarkeiten aus dem politischen Raum: Landwirte in Deutschland können 2023 angesichts angespannter internationaler Agrarmärkte mehr Flächen zum Getreideanbau nutzen. Die EU-Neuregelungen zu Flächenstilllegung ist immerhin einmalig ausgesetzt. Das reicht nicht, um aufzuatmen.