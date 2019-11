Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Eine leuchtende Idee für die Lichtstadt Jena

Wetten, dass die Nachricht von der Festbeleuchtung ohne einen allzu plakativen Bezug zur Vorweihnachtszeit nicht allen gefallen wird. Schnappatmung? Der Untergang des christlichen Abendlandes? Wo um Himmels Willen sind Engel, Weihnachtsbaum und Nikolaus? Da fängt es doch schon an, denn Nikolaus ist seit Jahrzehnten doch Santa Claus, ein alter Mann mit Rauschebart, der mehr mit einem Limonadenhersteller zu tun hat als mit Nikolaus von Myra.

Planeten, Sterne, Galaxien: Eine einfache Idee, die deswegen überzeugt, weil sie vieles zulässt: das Bild des Sterns im Advent ebenso wie die Eventbeleuchtung zur Langen Nacht der Wissenschaft. Mit Kreativität ist alles möglich. Ohnehin werden wir in wenigen Wochen bei aller Vorfreude auf das Fest den ähnlich dekorierten Schaufenstern, den immer gleichen Lichterketten und Liedern so überdrüssig sein, dass wir den Blick in den Jenaer Abendhimmel wohltuend nüchtern erleben werden.

Die größte Herausforderung wird sein, das Konzept in den kommenden Jahren in der ganzen Innenstadt und schnell sichtbar werden zu lassen. Der Oberbürgermeister, Jena-Kultur und der Kommunalservice haben bereits zugesichert, das Konzept zu unterstützen. 1000 Euro je Element, eine beachtliche Summe selbst für eine Lichtstadt. Vielleicht beglückt Citymanager Hannes Wolf künftige Sponsoren ja mit einem Lied: Ein Stern, der Deinen Namen trägt … schalalala.