Meinung: Einfach Lehren ziehen statt mit Mühen studieren

Nicht immer hatte das Handwerk den vielgepriesenen „goldenen Boden“, es gab auch Jahre, da haben sich Meister mit ihrer Hände Arbeit gerade so über Wasser halten können. Doch selbst im Land der Heimwerker, der DDR, waren Kfz-Schlosser, Fliesenleger oder Maurer gefragte Leute, weil die nicht nur goldene Hände, sondern oft auch sichere Materialquellen, und wenn es auch nur aus zweiter Hand war, besaßen. Wer sich damals nicht zu fein war, die Hände mit Trabi-Öl oder Maurermörtel schmutzig zu machen, war fein raus. Denn bezahlt wurden schnelle Nachbarschaftshilfe oder Feierabend-Brigaden oft mit klingender Westmark-Münze statt mit DDR-Alu-Chips. Das hilft heute jedoch keinem mehr weiter, der dringend einen Handwerker braucht. Nicht am Geld und nicht am fehlenden Material liegt es, dass man oft Monate lang auf Maler, Elektriker oder Fußbodenleger warten muss. Den Handwerksbetrieben fehlen einfach die Leute. Der Handwerker, das sagt ja schon das Wort, werkelt mit den Händen. Auch wenn es heute schon Hebe- und andere Werkzeuge gibt, die dem Handwerker schwere Arbeit erleichtern, ohne Hände, die zupacken und dabei auch oft schmutzig werden, geht es nicht beim Bauen, Malern, Autoreparieren oder Schuhebesohlen. Doch das schreckt junge Leute häufig ab. Also studieren sie lieber, quälen sich durch Statistik-Prüfungen und nehmen ein, zwei oder drei unbezahlte Praktika als lukrative Chance für einen Job hinterm Bankschalter, in einem Immobilienbüro oder bei irgendwas mit Medien in Kauf. Doch, dass man dort sein Geld leichter verdient, ist oft ein Trugschluss. Und krisensicher sind diese Jobs auch nicht, wie Bankenpleiten, Immobilienblasen und Börsencrashs beweisen. Damit in einem leeren Bankhaus aber ein Kindergarten oder in einer Industriebrache neue Wohnungen entstehen können, braucht man Handwerker mit geschickten Händen und klugem Kopf.