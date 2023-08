Meinung: Es gibt viele Husnis

Thomas Stridde über Einwanderer in Jena

Die Redakteure dieser Lokalredaktion könnten heute aus thematischen Gründen mal ein Gläschen Sekt trinken – wäre diese Kolumne nicht noch zu schreiben. Tatsächlich schließt sich journalistisch ein Kreis: In 16 Folgen über sieben Jahre hinweg haben wir den syrischen Flüchtling Husni Alalewi begleitet, der nun die deutsche Staatsbürgerschaft zuerkannt bekommen hat. Freilich lässt sich an seinem Beispiel zeigen, wie windschief es ist, am besten allen Zuwanderern Kleinkriminalität und Sozialhängematten-Absichten zu unterstellen.

„Es gibt viele Husnis; das garantiere ich dir“, sagt der junge Mann, der den Medizin-Technik-Bachelor-Abschluss der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) in der Tasche hat und noch einen Masterabschluss ansteuert. Migrationspolitisches Denken ist für Leute wie Husni das täglich’ Brot. Er sagt: „Alle Menschen super – so ist die deutsche Gesellschaft doch auch nicht.“ Mutmaßlich weiß die deutsche Gesellschaft viel zu wenig über Migranten. Zum Beispiel, dass in Husnis EAH-Seminargruppe von 18 Leuten 11 Ausländer sind. Husni lächelt. „Jetzt 10, weil ich nicht mehr Ausländer bin.“

