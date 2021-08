Meinung: Es glüht nicht mehr

Mutmaßungen über einen Schulversuch

Nach dem verkündeten Aus des zehn Jahre betriebenen freistaatlichen „Schulversuchs“ mit drei kommunalisierten Schulen in Jena bleiben viele Fragen. Wen stört es, dass statt des staatlichen Schulamtes Ostthüringen in Gera die Stadt Jena die Lehrerpersonal-Akquise und -Verteilung betreibt für drei Jenaer Schulen? War es nicht ein Stück der Friedlichen Revolution, regionalspezifische Lösungen zuzulassen und die DDR-Einheitsschule zu überwinden? Oder ist dieses Ideal längst angemoost?

Oder passen diese Sonderheiten dem Linken-geführten Kultusministerium nicht in den Kram? So unterm Motto: Wenn da jetzt jeder Landkreis angekleckert kommt und seine Lehrer aussuchen darf! Gar nicht zu vertiefen, wenn es das Eichsfeld ist und vielleicht katholische Schulen in kommunaler Trägerschaft laufen!

Auch Verantwortliche in der Stadt Jena müssen vor den Spiegel treten: Hab ich mich krumm gemacht für dieses Modell? Einige befragte Lehrerinnen und Lehrer sagten außer Protokoll, sie hätten nicht mehr den Eindruck gehabt, dass Jenas Verwaltungsspitze geglüht hat vor Begeisterung für das Projekt. Ist die Begeisterung mit dem Bürgermeister im Ruhestand Frank Schenker in den Ruhestand gegangen, der einst Wegbereiter der „Schulkommunalisierung“ war?