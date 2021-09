Meinung: Eulen und kreative Mütter

Über einen ausgeschlafenen Start

„Ich verstehe nicht, warum die Schule so früh anfangen muss“, sagt das Drittklässerkind, als es sich nach sechs Wochen ohne morgendliche Verpflichtungen gähnend aus dem Bett schält. Mir fällt Kabarettist Hagen Rether ein, der sagt: „Der frühe Vogel fängt eben auch nur den frühen Wurm.“ Und manche Vögel suchen die späte Maus – man nennt sie Eulen.

So ging es zu in der morgendlichen Fahrrad-Parade zum ersten Schultag nach den Ferien. Verhaltene Verunsicherung, aber auch Vorfreude unter den Erstklässlern – einige noch überzuckert vom Inhalt der Schultüten, deren Ursprung man gern in Jena sieht. Die älteste bekannte Erwähnung (1782) stammt jedoch aus Gersdorf in Sachsen. Wo sich damals ein paar selbst gebackene Kekse fanden, findet sich heute ein komprimierter Süß-, Schreib- und Spielwarenhandel. Nicht nur der Inhalt, auch die Form zählt. Kreative Mütter basteln selbst. Da zeigt sich bei einigen Mamas Talent zur Handwerkskunst. Mich versetzte es damals in respektvolles Staunen, als ich die Zuckertüten-Kunstwerke sah. Bedröppelt blickte ich zu meinem Kind mit der gekauften Tüte. Das Kind strahlte – Erleichterung.

Allen Erstklässlern einen ausgeschlafenen Schulstart!