Meinung: Frieren im Hallenbad

Über Neopren und Erkältungen

Neoprenanzüge im Hallenbad also? Ich erinnere mich an meinen eigenen Schwimmunterricht: Die Klassenkameraden bibbernd in einer Reihe, schlotternd darauf wartend, dass wir einen Tauch-Ring vom Beckenboden fischen durften. Eher so bäh, die Erinnerung. Das war vor etwa 20, nein 30, äh 35 Jahren. Nun gut, lassen wir das Alter beiseite und widmen uns den Fakten: Eine Erkältung bekommt man von Viren oder Bakterien. Wer friert, dessen Blutgefäße verengen sich, die Durchblutung nimmt ab, der Körper schützt sich so vor weiterem Wärmeverlust. Leider werden dann auch weniger Abwehrzellen in die Schleimhäute transportiert, damit haben Viren leichteres Spiel. Frieren kann also unter Umständen eine Erkältung befördern, aber nicht allein auslösen.

28 Grad Wassertemperatur in der Lobedaer Schwimmhalle sollten zu verkraften sein. Das Stoßlüften der Klassenräume im Pandemie-Winter bedrückte auch viele Eltern mehr als die Schüler selbst. Klar will man, dass die Kinder sich wohlfühlen in der Schule – dann lernt es sich auch viel besser. Der Kauf des Neoprenanzugs sei also niemanden ausgeredet. Nur den Blick aus dem Helikopter, eine relativierende Draufsicht, sollte man regelmäßig wagen.