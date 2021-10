Meinung: Gassi mit dem Schweinehund

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Über Sportmuffel und Daniel Craig

Während beim Rennsteiglauf Filimon Abraham den bisherigen Rekord pulverisierte, saß ich im James-Bond-Film. 2 Stunden und 43 Minuten starrte ich einen superheldenhaft-sportlichen Daniel Craig an und versuchte, eine Sitzposition zu finden, in der meine Rückenschmerzen sich weniger brutal zeigten als Bonds Gegenspieler. Zwanzig Minuten weniger, als 007 über die Leinwand tobte, brauchte Abraham, um den Marathon zu laufen. Hätte Daniel Craig sicher nicht geschafft.

Der Rennsteiglauf hat Ursprünge in Jena, es gibt den Firmenlauf, den Paradies-Triathlon, den Kernberglauf – kurz: Jena ist eine sportliche Stadt. Aber ich muss es aussprechen: Ich habe keine Freude am Laufen. Nach unzähligen gescheiterten Versuchen ist Sport für mich eher qualvoll geblieben – nie lustvoll geworden. Bälle lösen Schutzhaltung aus, ich schaffe armselige fünf Liegestütze und fühle mich beim gemeinschaftlichen Schwitzen in Fitnessstudios nicht wohl.

Ich streichle den inneren Schweinehund und gehe mit ihm Gassi: „Braver Kerl!“ Er holt Stöckchen auf den Kernbergen. Vermutlich bräuchte ich für einen Marathon wunderbare zehn Stunden – mit Picknick-, Kinderspielpausen, Insekten-Fotografie und Pflanzenbestimmungsknobelei. Jeder macht, was ihn bewegt – Hauptsache: bewegen. Oder man geht ins Kino.