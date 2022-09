Meinung: Gefährliche Sonderlinge

Über die naive Kritik eines Stadtrates

Corona, Impfpflicht, Preise, Krieg und Frieden: Inhaltlich geht es schon sehr kunterbunt zu, wenn die Menschen in Jena auf die Straße gehen. So gesehen mag man dem FDP-Stadtrat nicht widersprechen, der da sagt, es gehe um berechtigte Anliegen aus der Mitte der Gesellschaft. Diejenigen aber, die am Rande des demokratischen Spektrums stehen, als Sonderlinge zu bezeichnen, ist sonderbar, wenn nicht sogar naiv und gefährlich. Zum Beispiel den Rechtsaußen aus dem Landkreis, der neuerdings mit wilhelminischem Backenbart den Demo-Touristen mimt und die größte persönliche Freiheit für sich in Anspruch nimmt – und doch ein Gegner dieser Demokratie ist.

Martialischer wird es aber, wenn die Demonstranten hinter einem Banner marschieren, auf dem der Hanfried und eine Friedenstaube zu sehen sind und der Aufruf „Jena steht auf!“ zu lesen ist. Ich finde, dass schon die Sprache verräterisch ist und Anleihen an unselige Zeiten sicherlich nicht zufällig sind.

Jenas Ordnungsdezernent mit CDU-Parteibuch hat die Dinge beim Namen genannt und wird dafür vom FDP-Stadtrat gescholten. Jenas FDP-Oberbürgermeister schweigt dazu sonderbar laut. Wie immer eigentlich in den vergangenen Monaten.