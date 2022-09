Meinung: Gegen das Warmduschen

Zu aktuellen energetischen Fragen

Wie war das doch mit dem chaostheoretischen Schmetterlingseffekt? – Des Flattermanns Flügelschlag löst einen Luftwirbel aus, und dieser Wirbel stößt einen größeren an. Und so weiter. Mögen also noch viele Oberbürgermeister dem Jenaer OB folgen. Thomas Nitzsche sprach am Montag an, dass das so genannte Merit-Order-Prinzip aufgehoben werden müsse im Kampf gegen den Energiekosten-Galopp.

Hinter dem Prinzip steckt die Regelung, dass das teuerste Kraftwerk, das noch benötigt wird, um den Bedarf zu decken, den Strompreis bestimmt. Und das sind aktuell jene Kraftwerke, die Erdgas für die Stromgewinnung verarbeiten. Den so gebildeten Preis dürfen alle günstigeren Anbieter vereinnahmen.

Am Mittagstisch der Redaktion lief am Montag obendrein diese Diskussion: Okay, ohne soziale Abfederung ist relativ kurzfristig vielen Familien nicht zu helfen, wenn die fetten Energierechnungen kommen. Doch fügte ein Kollege hinzu: Er dusch seit dem 24. Februar 2022 ausschließlich kalt und erkenne keinen negativen Effekt. Seine provokative Frage: Ist Warmduschen nicht dekadent?