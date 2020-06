Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Gemeinsam durch die Krise

Einen Cappuccino in der Sonne im Straßencafé schlürfen, ein Gläschen Wein aus Anatolien zur Weinblätter-Pastete probieren und dabei den Balladen junger Musikerinnen lauschen: Es war am Sonnabend in der Jenaer Saalstraße ein bisschen wie im letzten Sommer, als wir Corona noch für den ungewöhnlichen Namen einer schönen Unbekannten hielten und Lockdown ein echtes Fremdwort für uns war. Inzwischen wissen wir es besser und haben unser Leben verändert.

Wir halten Abstand, schauen dem Gegenüber wieder mehr in die Augen, um zu sehen, was er uns zu sagen hat, wenn er seinen Mund vorsorglich bedeckt. Unter den Händlern und Gastronomen der Jenaer Innenstadt hat sich ein neues Miteinander entwickelt, das es ihnen leichter macht, die Krise durchzustehen. Das ist jedoch nicht allein Corona zuzuschreiben, sondern dem Wirken des Vereins Innenstadt Jena.

„Wenn alle nur gegeneinander wursteln, bringt das nichts", weiß dessen City-Manager Hannes Wolf und denkt dabei nicht nur an Gewerbetreibende, die sich zuerst als Konkurrenten sehen, sondern auch an die Stadtverwaltung. Da gibt es wohl auch in Jena Unternehmer, die am liebsten gleich gegen die Stadt ins Feld ziehen wollen. Doch es gibt auch diejenigen, die die Erfahrung gemacht haben, dass die Stadt manches dafür tut, den von der Krise Gebeutelten das Wirtschaften zu erleichtern.

Und es gibt wie Franziska Weiland erfahren hat, „Kollegen in anderen Städten, die uns um unsere Gemeinschaft beneiden, weil sie sich selbst um alle Informationen über neue Corona-Regelungen kümmern müssen“. In Jena macht das der City-Manager für die Vereinsmitglieder.