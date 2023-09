Meinung: Gut fürs Geschäft

Über den richtigen Riecher beim Veranstalten von Lesungen in Jena

Manchmal hat man als Veranstalter den richtigen Riecher: Saša Stanišić etwa war für eine Lesung in Jena gebucht, als er kurz vorher für den autobiografisch gefärbten Roman „Herkunft“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde.

Florian Härtl aus Zella-Mehlis veranstaltet am 21. September im Volkshaus in Jena eine Buchlesung mit Sahra Wagenknecht, weshalb es gut passt, dass eine große deutsche Boulevard-Zeitung unter Berufung auf anonyme Vertraute der Bundestagsabgeordneten berichtete, dass Wagenknecht die Gründung einer neuen Partei am 8. Oktober bekannt geben werde. Das dürfte die Kartennachfrage ziemlich ankurbeln.

Dass Härtl ebenfalls Frank Schöbel am 16. September im Stadthaus Hermsdorf präsentiert, gibt mir zu denken. Vielleicht wird kurz vorher bekannt, dass Ende des Jahres „Heißer Sommer II“ in die Kinos kommen wird. Kai (Schöbel) und Stupsi (Chris Doerk) treffen sich Jahrzehnte nach den Liebeleien an der Ostsee in einem Altenheim in Leipzig wieder. Und sie singen innig: „Woher willst du wissen, wer ich bin?“