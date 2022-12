Meinung: Hefepreis explodiert

Abschied vom letzten 9-Cent-Artikel

Es gilt Abschied zu nehmen vom vermutlich letzten Produkt, das in Jenaer Supermärkten für weniger als 10 Cent zu haben war! Es geht um frische Backhefe im praktischen 42-Gramm-Würfel. In meiner Wohngebietskaufhalle kostete das Päckchen seit der Euro-Einführung immer 9 Cent. Plötzlich und unerwartet schnellte der Preis auf 15 Cent hoch. Ein Schock!

Klar, 6 Cent mehr oder weniger machen den Braten auch nicht mehr fett. Aber ein Preisplus von 70 Prozent ist allerhand; das kennt man sonst nur vom Strom- und Gasgrundversorger. Wegen steigender Energie- und Hefepreise muss man mit dem Schlimmsten rechnen für die Brotpreise. Und auch für die Pizza, die als Grundnahrungsmittel vieler Berufsgruppen gilt. Denken wir an Heerscharen von Jenaer Informatikern, die sich von nichts anderem ernähren. Nicht zu vergessen das Fladenbrot des Döners, das auch Hefe braucht.

Was tun? Als Alternative bieten sich in den nächsten Tagen hefefreie Beilagen wie Mutters Kartoffelsalat oder Thüringer Klöße an.