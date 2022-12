Meinung: Heiße Themen ausklammern

Über die Ebenen der Diplomatie

Für das Ausklammern von heiklen Themen gibt es Grenzen. Sehr berührend hat das Historiker Joachim von Puttkamer im Gespräch mit der Zeitung beschrieben. Wie geht die Uni seit Beginn des russischen Angriffskrieges um mit ihren bisherigen Partnern russischer Universitäten? Es möge klar sein, dass man in Russland rein privat schon aus Gründen des Selbstschutzes jegliche Meinungsäußerungen zum russischen Angriffskrieg ausklammert. Auf der Ebene des internationalen wissenschaftlichen Austauschs – und möge das auch behördlich aufgezwungen sein – sei ein Ausklammern des Themas Angriffskrieg, wie Joachim von Puttkamer sagt, „moralisch nicht haltbar“.

Leider birgt diese kleine Abhandlung in Zeiten der verhärteten Meinungsfronten gleichsam eine Empfehlung für weihnachtliche Familienzusammenkünfte. Schon aus den beiden Corona-Jahren, in denen die Pandemie-Politik Risse quer durch Familien bewirkt hat, könnte man schlussfolgern: Leute, klammert in den Stunden des Beisammenseins unterm Weihnachtsbaum die Großpolitik lieber aus. – Wenn ihr vermeiden wollt, dass der Baum sinnbildlich oder gar richtig brennt. Ein Ausklammerungsabkommen ist auf familiärer Ebene wohl besser als Krieg. Zu Weihnachten auf jeden Fall.