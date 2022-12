Meinung: Irgendwie alles Mikrobio

Über Luftreiniger und Stromsparen

Die ersten Tage dieser Woche waren seltsame Tage. Nicht nur, dass Corona-, Grippe- und sonstige Viren auch im Zeitungsteam neue Krankschreibungslücken rissen. Zudem hakte es bei vielerlei telefonischen Recherchen. Gefühlt die Hälfte der geschätzten Fachleute aller Couleur: krank gemeldet.

In welchem Maß bei Arbeitgebern die seit Corona in Mode gekommenen mobilen Luftreiniger eine Rolle spielen, kann man nicht genau wissen. Wenigstens sind viele dieser Geräte unseren lieben Kleinen zu Diensten. In sechs Grund- und vier Gemeinschaftsschulen stehen insgesamt 50 dieser Luftreiniger, so informierte Sozialdezernent Eberhard Hertzsch im Stadtrat auf Anfrage von FDP-Mann Stefan Beyer. Mit 202.000 Euro Fördermitteln wurde das bezahlt. Auch in 14 Kindergärten stehen in summa 29 Luftreiniger für fast 118.000 Euro.

Etwas resigniert klingt Hertzschs Resümee: „Weitere Einsätze von mobilen Luftreinigern sind derzeit nicht geplant.“ Klingt fast so, als ergäbe man sich der mikrobiologischen Welle, die durch die Stadt schwappt? Immerhin: Nicht noch mehr Luftreiniger – so sparen wir Strom.