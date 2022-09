Meinung: Ist ja wie im Bundestag

Über die Einführung der Gebärdensprache im Stadtrat

Gute Nachrichten gibt es zum Start der neuen Stadtratssaison. Die Verständlichkeit der Sitzungen erhöht sich für einen Teil der Bevölkerung um 100 Prozent! Denn die Stadt setzt ab sofort zwei Gebärdendolmetscherinnen ein, um das Gesagte simultan in Gehörlosensprache mit markanten Handzeichen und starker Mimik zu übersetzen. Zu sehen ist dies bei den Live-Übertragungen im Netz und bei Jena-TV. Spannend wird die Sache vor allem bei schwierigen Worten wie „Straßenausbaubeitragssatzung“ oder „Klimaschutzmaßnahmeplan“. Hier müssen die Übersetzer wohl zum Fingeralphabet greifen, um die Wortmonster zu buchstabieren.

Auch der hörende Teil der Bevölkerung hat ja immer mal wieder Probleme, einzelne Kommunalpolitiker gut zu verstehen. Denn mitunter wird sehr ausschweifend gesprochen und am Ende ein Halbsatz nachgeschoben, der das zuerst Gesagte wieder relativiert oder gar negiert. Das typische Handzeichen hierzu könnte der Zeigefingertipp an die Stirn sein. So viel steht fest: „Leichte Sprache“ könnte auch den Job der beiden Gebärdendolmetscherinnen enorm erleichtern.