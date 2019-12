Thorsten Büker über eine Internetseite als Geschenk an die Menschen.

Meinung: Jauchzet, frohlocket! Wie der OB Weihnachten rettet

Und was folgt nach Weihnachten? Das Schrottwichteln vielleicht. Schlafanzüge sind vielleicht nützlich, hinterlassen aber doch nur Frust und Trauer, der auch von der Liebsten wahrgenommen wird. Die emotionale Achterbahnfahrt lässt sich kaum verheimlichen, trotz gefühlsduseliger Weihnachtsmusik und Duftschwaden von Räucherkerzen. Etwas Selbstgebasteltes ist hingegen ein echter Liebesbeweis.

Auch der städtische Internetauftritt ist irgendwie selbstgebastelt. „Ein paar Geschenke rüberreichen...“ Davon spricht Jenas OB in seiner Videobotschaft. Es geht nicht um Steuersenkungen oder den ganzjährigen Verzicht von Knöllchen, sondern um die Webseite der Stadt, die sich in einem neuen Antlitz präsentiert. Damit hat die Stadt auf die massive Kritik nach dem Relaunch der Seite im April reagiert. Ich mag den Charme des Unfertigen, ich mag dilettierende Bastler, auch wenn ich sie in einer Verwaltung nicht vermutet hätte. Man muss nur die Messlatte deutlich niedrig hängen, um überraschen zu können: mit einer Webpräsenz als Geschenk. Jauchzet, frohlocket, glückliche Gesichter, viel besser als ein Schlafanzug. Weihnachten ist gerettet.