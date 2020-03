Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Jena und die Bläulinge

Jena leidet bisweilen darunter, ziemlich weit weg von den Hotspots in diesem Land zu sein. Heidi Klum oder Martin Semmelrogge kommen eher selten zum Einkaufen oder Heiraten zu uns. Und auch Adlige haben wir kaum in der Stadt, was vermutlich an den immer noch zu niedrigen Immobilienpreisen liegt. Wenn es schon an blauem Blut mangelt, so gibt es aber doch wenigstens zahlreiche „Bläulinge“ bei uns, genauer gesagt Schmetterlinge vom Schlage des Ameisenbläulings!

Wie die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstag erfahren, kommen alle vier in Deutschland nachgewiesenen und streng geschützten Arten der Ameisenbläulinge in Jena vor. Zwei von ihnen, der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling und der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläulinge besiedeln sogar Wiesen der Innenstadt. Der Clou ist, dass die Raupen sich eine Zeit lang von einer bestimmten Ameisenart füttern lassen, was sie ihren Förderern danken, indem sie zuckerhaltige Sekrete absondern. Die Ameisen lieben das Zuckerwasser.

Was bedeutet das für Jena? Nun, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Bläulingswiesen teils gar nicht oder nur außerhalb des Zeitraums 15. Mai bis 15. September gemäht werden. Für seine blauen Stars entwickelt Jena hier also neue Potenzialflächen.