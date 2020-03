Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Juckreiz und Ehrgeiz

Man tut nie irgendetwas, wenn man immer darüber nachdenkt, was passieren könnte. – Ich dachte gerade in dem Moment über die Weisheit nach, als ich auf diesem Coronavirus-Globus ein Stück Mühltal-B7 befuhr: Meine Nase juckte! Sollte ich mit der am Pkw-Lenkrad gewiss kontaminierten Hand den Juckreiz bekämpfen? Nö, halt mal aus, Alter, sagte ich mir. Und siehe, der Juckreiz entschwand. Das mag seine Dermato-, Psycho- und Neuro-Logik haben. Ich freute mich vor allem über den sportlichen Sieg des Nichtstuns. Oder des Mental-Kraftaufwandes. Und doch könnte diese Corona-Infektionsvermeidung Nachteile haben. Leipziger Forscher sagen, dass Eigenberührungen des Gesichts Störungen der Informationsverarbeitung und emotionale Schwankungen ausgleichen. Also: Nach dem Autofahren Hände waschen und ordentlich losknuffen!

Nachdenken, was passieren könnte: Von diesem Konjunktiv leben die tiefgreifenden Verfügungen der Stadt (nebenstehend), die auf Rückkehrer aus Risikogebieten und auf das Abblasen von Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern zielen: Das ist Zeit-Kauf und keine Generalvermeidung. Die Viren können auch bei kleineren Veranstaltungen im Spiel sein. Wer dort einem Null-Symptom-Virenträger die Hand reicht, emotional schwankt und sich an die eigene Nase fasst ...