Meine Meinung: Kein Platz zum Parken

Jördis Bachmann über Bauprojekte und Abstellnöte.

Über die Berichterstattung, die das Wohnungsbauprojekt eines Hamburger Investors an der Dornburger Straße aufgriff, ärgerte sich ein Leser. Neben der allgemeinen Skepsis gegenüber Investoren von außerhalb und dem Vorwurf, die Stadt „verscherbele Filetstücke“, ging es vor allem auch um Parkplätze. Die müssten schließlich aufgrund des Neubaus weichen. – Nach eigener Zählung dürften es etwa sieben Stellplätze sein, die betroffen sind. Die genaue Zahl ließ sich gestern bei der Stadt nicht erfragen.

Auch in der Dornburger Straße zwischen Robert-Blum-Straße und Gneisenaustraße ist vielen Anwohnern bange, dass die Parkplätze am Straßenrand wegfallen könnten. Grund: Das Überfahren der Straßenbahngleise ist an dieser Stelle nicht vorgesehen, die Parkplätze lassen aber gar nichts anderes zu. Der Wegfall dieser Parkplätze wäre noch schmerzlicher angesichts der Tatsache, dass auch in der südlichen Leipziger Straße aufgrund der geringen Durchfahrtsbreite Parkplätze verloren gehen werden.

Die Parkplätze, die aufgrund des geplanten Wohnbauprojekts im Viertel wegfallen, sind also ein verhältnismäßig kleines Problem – zudem hier eine Tiefgarage entstehen soll. Die Tiefgarage ist dem Leser jedoch bereits zu klein, bevor sie überhaupt gebaut wurde. Familien bräuchten aufgrund der „allgemeinen Lebensumstände“ schließlich zwei Autos. Seine Meinung!

