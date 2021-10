Meinung: Köstlich, wie es schnurpst

über besondere Geräusche beim Essen

Regionalsprache? Wir müssen reden. Wie im Team dieser Lokalredaktion. Fragte doch der in Thüringen geborene Kollege die in Thüringen geborene Kollegin: Sag mal, muss in deiner Überschrift „Äpfel schnurbsend ...“ nicht das „b“ durch ein „p“ ersetzt werden? Sie folgte dem Hinweis. Darauf die aus Sachsen stammende Kollegin : Was is’n „schnurpsen“? Darauf die Kollegin aus Thüringen: Na, was macht man mit einem Apfel? Darauf der aus Westfalen stammende Kollege: Da muss der Westfale passen. Und die Kollegin aus Sachsen: Die Sächsin auch. Also schickte die Thüringerin pädagogisch wertvoll via Chatgruppe allen Kolleginnen und Kollegen ein Foto aufs Smartphone: ein Pandabär, der eine Möhre – schnurpst. Wörterbücher sagen, das in Mitteldeutschland übliche „schnurpsen“ stehe für ein leise krachendes, reibendes Geräusch etwa beim Nüsse-, Äpfel- und Möhren-Kauen. Der Kollege aus Thüringen gab noch bei, dass er Kind und Enkelkind gelegentlich „Schnurps“ genannt habe. Wohl ein Hauch von zärtlichem Kannibalismus , wie: „hach, ich könnt’ an dir knabbern“. Darauf versendete die Kollegin eine Filmsequenz mit einem malmenden Anthony Hopkins alias Hannibal Lecter. Na, Sie wissen schon, der Menschenfresser-Psychopath in berühmter Romanverfilmung. Oh schaurig ist’s, Hopkins schnurpsen zu sehen..