Meinung: Markiger als ein Code

Warum Thorsten Büker künftig mehr Briefmarken kaufen will und was die Briefmarkenwelt mit Christian Lindner zu tun hat.

Die Briefmarkenwelt ist noch in Ordnung: Weil sie so herrlich antiquiert ist und so gar nicht in unsere schnelllebige Zeit passt. Wussten Sie zum Beispiel, dass zwei Jahre vor dem Erscheinen eines Motivs die Entscheidung über das Thema fällt? Ein Programmbeirat sichtet 300 bis 400 Vorschläge im Jahr und setzt 26 Themen auf eine abschließende Liste. Und die wird dann wem vorgelegt? Genau, dem Finanzminister, Christian Lindner. Er hat das letzte Wort.

Der Sonderstempel der Deutschen Post. Foto: Thomas Beier

Und dann gibt es noch einen Kunstbeirat, der über die grafischen Motive entscheidet. Das Sonderpostwertzeichen „100 Jahre Planetarium in Deutschland“ legte auch diesen Weg zurück und ist mit einem Wert von 95 Cent geeignet, Postkarten ins Ausland zu senden. Als Jena-Botschafter eignet sich die Briefmarke nicht: Einen Hinweis auf die Saalestadt oder die genialen Tüftler von Zeiss sucht man vergebens. Zumindest ließ mich die Veranstaltung sentimental zurück: Wenn ich heute Briefe versende, nutze ich eine App, die mir nach dem Bezahlen einen Code präsentiert. Ich werde künftig wieder mehr Briefmarken kaufen.