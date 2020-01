Schulschwänzen ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. So war am Rande der Fridays-for-Future-Demo zu hören.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Mensch Alfons, wie die Zeit vergeht!

Kurz vorm Ernst-Abbe-Platz musste Linie 5 am Freitag außerplanmäßig anhalten. Der Pulk der „Fridays for Future“-Demonstranten schob sich über die Schienen, und ein älteres Paar war sich ganz, ganz sicher: „Die haben doch bloß keinen Bock auf Schule!“ Prompt wurden die Beobachter von einem anderen Fahrgast belehrt: „Schulschwänzen ist heutzutage viel anstrengender als Schule!“ Denn nach verpasstem Unterricht sei ein Schüler enorm gestresst, um Hausaufgaben, Gruppenarbeiten oder Power-Point-Vorträge nachzuholen. Anders als bei Alfons Zitterbacke könne man sich eben nicht mit Fantasie und Eigenheiten durchschlagen.

Was Kinderbuchstar Alfons Zitterbacke sicher toll gefunden hätte: Jena baut 2020 gleich drei Radwege an der Saale. Doch es stellt sich die Frage, sind das die Strecken, die Jena braucht? So hätten Radfahrer sicher auch die nächsten 200 Jahre gut ohne die Querspange über die große Wiese nördlich vom Burgaupark leben können. Jetzt wird die Trasse gebaut, auch um den Fluss besser erlebbar zu machen. Wir werden dabei eine Wegeführung bekommen, „die sich erst des Rückhalts an der Großgrünkante vergewissert, bevor sie zur Querung des geschützten Biotops ansetzt“.

Keine Mehrheit zeichnet sich in der Politik indes für eine Idee der Bündnisgrünen ab. Diese möchten eine Markthalle in Jena etablieren, in der besonders regionale Erzeuger ihre Waren anbieten. Die Stadt soll das Projekt anschieben. Aber in der Vorberatung im Ausschuss gab es am Donnerstag nicht mal für den Prüfauftrag eine Mehrheit. Was soll in einer Halle besser sein als beim Grünen Markt, hieß es. Ohne Dach riecht so ein Markt auch frischer.

Ältere erinnern sich noch: Das Hortenkaufhaus am Inselplatz sollte auch schon zur Markthalle umgebaut werden, bevor das junge Gebäude flankiert durch Fördergelder auf die Abrissbirne traf. Exakt zehn Jahre nach dem Abriss beginn in diesem Jahr die Neubebauung des Platzes. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht!