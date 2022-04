Meinung: Mit Familie läuft die Gastro

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Kulturen und Restaurants

Das Restaurant „Hanfried“ am Markt wurde aufgegeben – eine Pizzeria zog ein. Die „Grüne Tanne“ hat sich in ein türkisches Spezialitäten-Restaurant verwandelt. Das Mittags-Bistro „Auszeit“, das einst in der Grietgasse betrieben wurde, ist nun „Vietfresh“ und ab Mai wird aus dem „Café:ok“ ein syrisches Restaurant.

Woran liegt es, dass die deutsche Küche mehr und mehr aus der Stadt verschwindet, fragte uns eine Leserin. „Gastronomie funktioniert eigentlich nur richtig gut, wenn die ganze Familie mit hilft“, sagte Christiane Hoppe vom Eiscafé „Melange“ während eines Pressegesprächs. Doch die nachfolgenden Generationen wollen die gastronomischen Betriebe in vielen Fällen nicht übernehmen: So ist es beim „Melange“, beim „Hanfried“ und auch bei der „Schönen Aussicht“ in Wölnitz. Hat das Verschwinden der deutschen Restaurants vielleicht etwas mit Familienkultur zu tun – klappt es bei Betreibern anderer Nationen besser mit den familiengeführten Restaurants?

Vielleicht ist die deutsche Küche, mit Haxe, Sauerkraut, Klößen und Braten auch nicht mehr gefragt. Vietnamesisch, Chinesisch, Italienisch, Ukrainisch, Russisch, Syrisch oder Türkisch – es ist fantastisch, sich kulinarisch durch all diese Nationen schmecken zu können. Doch mittags schnell ein paar Kartoffeln mit Spinat und Ei, das wird schwierig. Dass nun auch noch ein echtes Bio-Angebot verloren geht, ist schade.