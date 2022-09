Meinung: Mit wem man sein Lager teilt

Über Sexismus in der Werbung

Der Jenaer Stadtrat hat keine Zauberformel gefunden zum hiesigen Umgang mit Sexismus in der Werbung. Und das ist gut so! Indessen scheint ein Format der größtmöglichen fairen Annäherung an dieses verminte Themengelände gefunden: Die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und der beiden Hochschulen beraten gemeinsam über angezeigte Fälle. Natürlich müssen Sexwitzbolde sich an der Frage messen lassen, ob sie andere Menschen herabwürdigen. – Und ob es für sie als Absender nicht gar selbst peinlich ist.

Als Maßstab in der Werbung darf unter anderem gelten, dass Sex – wenn schon – irgendwie annehmbar mit dem umworbenen Produkt zu tun haben sollte. Etwa das durchaus einzelhandelsrelevante Sexspielzeug – bitte sehr. Macht mal! Strittig wird’s zum Beispiel beim Lagerbier, wofür in diesen Altstadtfesttagen eine Lkw-Werbefläche durch die Stadt rollt. – Die holde Schöne, die da raunt: Mit dir würde ich sogar mein Lager teilen. Allerdings müssen Sexismus-Fahnder in ihre Abwägungen immer wieder einschließen, dass Studien sagen: Herren denken pro Tag 34 Mal und Damen 18 Mal an Sex. Im Schnitt. Der Kochtopfdeckel wackelt also beständig. Und irgendwo muss der Dampf hin.