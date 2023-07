Meinung: Momentane Suche

Über Wasserspender und Sonnencreme

Mit dem Hochsommer kommen auch die hochsommerlichen Themen: In Jena soll es in diesem Sommer an drei Orten kostenlos Sonnencreme für die Bürger geben. Eine Krankenkasse bietet in ihrer Geschäftsstelle ab sofort gratis Sonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor 30 an. Und die Gewerkschaft fordert für alle Bauarbeiter und andere Draußen-Jobber eine Sommer-Flatrate für Wasser und Sonnencreme auf dem Bau.

Bei einer Landpartie setzte ich am Samstag auf Bus und Bahn, was vielleicht gut fürs Klima war, aber schlecht für meine körperliche Unversehrtheit, da die Fahrgasträume eben nicht angenehm temperiert waren. Und beim Aufschließen der Redaktionstür erblickte ich den traurigen Wasserspender am Holzmarkt, der zwar kein Trinkwasserbrunnen ist, aber allemal gut ist für eine Erfrischung an den Armen.

Fast exakt vor einem Jahr teilte die Stadt auf Anfrage mit: Man sei momentan auf der Suche nach Ersatz für der defekten Drückergarnitur, da es für das alte Modell keine Ersatzteile gebe. Momentan? Also gegenwärtig und im Sinne von nur kurz andauernd etwa?