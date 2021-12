Meinung: Nie mehr absteigen

über womöglich hyperintelligente Ampeln

Die grüne Welle, sie ist da in Jena. Aber anders, als manche Autofahrer hoffen. Ein Leser berichtete von einer erstaunlichen Neuerung. Also wer sich aufs Fahrrad setzt und aus dem Stadtzentrum in den Norden fährt, erlebt sein grünes Wunder und kann neuerdings durchfahren ohne anzuhalten. Okay, das sind nur drei Ampeln, die hier harmonisieren, also die Ampel bei der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, die beim Nollendorfer Hof und die an der Camburger Straße/Ecke Scharnhorststraße. Aber da es hier um eine Wegstrecke von 1,4 Kilometern geht und die Fahrt viele Variablen bietet, ist die Sache faszinierend. Der Wellenreiter spart sich insbesondere das ewige Warten an der Nollendorfer Kreuzung, manch einer fuhr dort illegal über den Bürgersteig vor der Apotheke.

Führt die von der Stadt Jena mit Millionenaufwand betriebene Optimierung der Ampel-EDV womöglich nicht nur zu hochintelligenteren Ampeln, sondern sogar zu einer neuen Form der künstlichen Intelligenz? Das könnte sein, denn im Prinzip läuft die Sache für einen Teil der Verkehrsteilnehmer ja bereits, bevor das neue Verkehrsmanagementsystem so richtig ans Netz geht, das ist nämlich im März 2022. Wenn im Gegenzug auch Autofahrer nicht leiden müssen und Fußgängern mehr geboten wird, ist es die perfekte Welle.