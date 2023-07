Meinung: Nixen-Knutsch geht auch so

Über Müll an Jenas Saalestrand

Hier ist Politikers Lob gut zu verstehen. CDU-Stadtrat Bastian Stein sandte am Wochenende „mal eine gute Nachricht“: Nach dem Hinweis einer Bürgerin, dass die Mülleimer in der Nähe des Stadions überfüllt sind, habe der Kommunalservice KSJ binnen einer Woche reagiert. – Und statt der kleinen Körbe einen großen Rollcontainer aufgestellt. Die Stadtfinanzen-Frage bleibt da bissel offen. Sie stellt sich aber, schaut man nur in die KSJ-Gebührentabelle für Privatkunden: Die Leerung des 60-Liter-Behälters kostet 3,44 Euro, des 1100-Liter-Behälters 16,61 Euro, des 5000-Liter-Absetzbehälters 75,50 Euro.

Man darf sich also einmal mehr ärgern über die Selbstverständlichkeit, mit der wie hier an der wilden Saale-Badestelle bei den Tennisplätzen der Müll liegengelassen wird. Sogar am Mount Everest sind die Bergsteiger aufgefordert, ihren Basislager-Müll mit ins Tal zu nehmen. Klar, das empfände der Saalestrand-Recke als hinderlich, wenn er die Saalestrand-Nixe heimführt.

Aber was ist da so schlimm? Er kann den Beutel mit Leerflaschen und Pizzaschachtel mal abstellen, wenn er die Nixe knutschen will.