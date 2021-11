Meinung: Omikron vor den Toren Jenas

über den Namensvetter einer Virus-Mutante

Omikron ist in aller Munde, denn niemand weiß so genau, wie die Corona-Mutante das Pandemiegeschehen und den Impfschutz beeinflusst. Aus Jenaer Sicht lässt sich aber zumindest eines mit Gewissheit sagen: Vor den Toren der Stadt, also aus Zöllnitz, gibt es nur Positives über Omikron zu berichten. Dort ist nämlich ein gleichnamiges Unternehmen beheimatet.

Die Omikron Bürosysteme GmbH richtet seit mehr als 25 Jahren die Geschäftsräume von Unternehmen und Dienstleistern aus und ist über Nacht bekannter als je zuvor. Auf Zeitungsnachfrage teilten die Omikroner mit, dass man aufgrund des viralen Namensgleichnisses jetzt nicht unbedingt in die Presse will, was absolut verständlich ist in der aktuellen Situation. Aus früheren Berichten wissen wir aber, dass die Zöllnitzer nicht nur Büros und Teeküchen ausstatten, sondern komplette Verwaltungsgebäude, Museen oder Krankenhäuser wie das Klinikum in Lobeda. Ärztinnen oder Krankenpflegern ist Omikron also lange schon ein Begriff. Dabei ist der 15. Buchstabe des griechischen Alphabets Bestandteil vieler Firmennamen in Deutschland. Eine Taverne in Frankfurt, ein Investmentunternehmen oder ein Kraftwerksbauer heißen so. Die Zöllnitzer sind an den drei gelben Geistern im Logo zu erkennen. Ganz klar, das sind keine Mutanten, sondern gute Geister.