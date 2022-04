Meinung: Pflugschare zu Schwertern

Standpunkte, die erodieren

Und, denken Sie auch über Waffenlieferung an die Ukraine nach? Es ist schon erstaunlich, wie der eigene Standpunkt mit jedem weiteren Kriegstag erodiert, wie die eigene pazifistische Haltung Risse bekommt. Oder bereits traurig und wütend und erschrocken über Bord geworfen wurde, als die Bilder aus dem ukrainischen Butscha um die Welt gingen.

In Jena lebende Ukrainer haben einen klaren Standpunkt. „Wir sind offen für Diplomatie, wir sind bereit, die Waffen niederzulegen – aber wir sind nicht gewillt, einen Völkermord stillschweigend hinzunehmen“, sagen sie und betonen: „Deutschland muss endlich auch Panzer und andere schwere Waffen liefern.“ Pazifismus sei die Befürwortung von Krieg – das ist ein brutaler Satz, mit dem einem das eigene Wertesystem um die Ohren gehauen wird.

Der Ostermarsch spiegelte nicht das wider, was die Ukrainer wollen. So demonstrieren sie am Samstag für Waffen, um den russischen Angriffskrieg zu stoppen.

In den 1980er Jahren wird ein Bildmotiv (es geht zurück auf einen russischen Bildhauer) mit einem Bibelzitat das Symbol für die Friedensbewegung in der DDR. Heute muss ich mich fragen, ob man aus Pflugscharen auch Schwerter machen kann.